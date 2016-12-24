В Мордовии две дамы из Самары осуждены за «обучающее» хищение бюджетных средств

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с оперативниками регионального МВД пресечена противоправная деятельность директора и руководителя отдела некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Право» из города Самара, похитивших бюджетные средства в крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2020 году руководитель некоммерческой организации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» заключила контракт с Фондом поддержки предпринимательства РМ на оказание образовательных услуг.

По условиям соглашения бизнес-школа на базе Торгово-промышленной палаты РМ обязалась обучить по программе «Бережливое производство» 50 предпринимателей региона в онлайн и офлайн-формате за 950 тысяч рублей с выдачей дипломов государственного образца.

В действительности услуги были оказаны всего 4 субъектам малого и среднего предпринимательства республики - за 76 тысяч рублей. Осознавая, что достичь необходимого количества слушателей невозможно, обвиняемые подготовили подложную документацию, включив в отчеты данные о прохождении обучения нужного числа предпринимателей.

Таким образом бюджету региона был причинен ущерб на сумму 874 тысячи рублей.

На основании собранных материалов в отношении женщин было расследовано уголовное дело за мошенничество в крупном размере. По приговору суда в зависимости от роли каждой им назначено наказание в виде штрафов в размере 3 миллионов и 1 миллиона рублей соответственно.