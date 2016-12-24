В Саранске подвели итоги семейного чемпионата по оказанию первой помощи

6 апреля в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» прошел семейный чемпионат по оказанию первой помощи. Его организаторами стали Движение Первых и Российский Красный Крест при поддержке Правительства РМ и организаций-партнеров. Кроме Саранска чемпионат также проводился в Севастополе и Кирове - городах, команды из которых оказались победителями прошлого сезона.

На протяжении пяти часов 300 участников демонстрировали навыки и способности по спасению жизни. Они проводили сердечно-лёгочную реанимацию, накладывали шины, измеряли артериальное давление, останавливали кровотечение, делали перевязку пострадавших и многое другое, что пригодится в чрезвычайных ситуациях.

Подсчитав все баллы, экспертное жюри определило 10 сильнейших семейных команд. Ими стали: Спасатель, Семейный экипаж, Феникс Федосеевы, Ритм, команда Никольских, Спасатели Беляевы, Лунины, Пилюльки, СЛР, Луч.