В МГУ им. Н.П.Огарева разработали осветительный прибор, выдерживающий попадание пули

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Разработка может быть представлена в двух вариантах - светильник и прожектор. Осветительный прибор устроен таким образом, что при попадании в него пули он продолжает сохранять работоспособность благодаря включению резервного светодиода.

«По сравнению с известными решениями предлагаемая конструкция позволяет повысить надежность устройства за счет обеспечения дублирования электрических элементов осветительного прибора, которые располагаются таким образом, чтобы исключить их одновременный выход из строя, а наличие мягкого бронеэлемента предотвращает разрушение осветительного прибора при рикошете пули от твердой поверхности», - приводит ТАСС пояснения профессора кафедры светотехники института электроники и светотехники Мордовского госуниверситета Альберта Ашрятова.

Отмечается, что разработанный учеными прибор может применяться в тех местах, где особо важна устойчивость при огневом воздействии из стрелкового оружия. «К примеру, разработка может стать источником освещения каких-либо объектов в зоне СВО», - говорит ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.