В Саранске введен режим ЧС муниципального уровня

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После сегодняшней атаки БПЛА принято решение ради безопасности жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
«Важно - все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок.
Жителей близлежащих домов, социальные учреждения перемещаем в места временного размещения. На пунктах работают медики и психологи. Всем необходимым обеспечим.
Уважаемые жители. Сохраняйте спокойствие, придерживайтесь всех рекомендаций сотрудников».
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