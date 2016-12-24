В Саранске введен режим ЧС муниципального уровня

После сегодняшней атаки БПЛА принято решение ради безопасности жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Важно - все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок.

Жителей близлежащих домов, социальные учреждения перемещаем в места временного размещения. На пунктах работают медики и психологи. Всем необходимым обеспечим.

Уважаемые жители. Сохраняйте спокойствие, придерживайтесь всех рекомендаций сотрудников».