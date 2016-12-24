Мордовия удовлетворяет спрос Китая на «ножки Феникса»

В первом квартале этого года под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области на экспорт в Китай отправились 26 партий замороженных ног цыплят-бройлеров (куриные лапки) в количестве 570 тонн.

Китай – крупнейший покупатель куриных лап в мире, поэтому там к этому продукту особо строгие требования. Куриные лапки в Китае называют «ножками Феникса», здесь это традиционная закуска, деликатес. Лапы жарят, маринуют, тушат, варят – одним словом, проявляют гастрономическую изобретательность.

Перед отправкой продукция была исследована в лаборатории на качество и безопасность и признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера в полном объеме.