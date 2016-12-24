В 2024 году более 340 тысяч жителей Мордовии прошли медицинские осмотры

Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры – один из самых эффективных способов сохранить свое здоровье. Этому способствует национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». За 2024 год в Мордовии диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 340 тысяч человек. Ожидается, что в 2025 году их количество увеличится.

«Необходимо осознавать, что множество заболеваний могут развиваться бессимптомно на протяжении длительного времени, причиняя серьезный ущерб здоровью. Поэтому регулярные медицинские осмотры имеют ключевое значение для их раннего выявления. Такие обследования дают возможность начать лечение на ранних стадиях, что способствует значительному снижению рисков возникновения серьезных осложнений», - отметил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

Профилактический медицинский осмотр – первый этап диспансеризации. Его могут пройти все желающие в возрасте от 18 лет. Диспансеризация – это тот же профосмотр, только дополненный скринингами (тестами, анализами, обследованиями и прочими процедурами). До достижения 39 лет её нужно проходить раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно.

Записаться на диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно на портале «Госуслуги», по телефону медицинской организации или в регистратуре поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Обследование можно пройти в будни, в том числе в вечернее время или по субботам.