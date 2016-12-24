В Мордовии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приступили строительству путепровода в Ковылкино

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который с 2025 года вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни», в декабре 2024 года был заключен государственный контракт на строительство транспортной развязки с путепроводом через железнодорожные пути на км 0+800 автомобильной дороги «г. Ковылкино - г. Краснослободск - с. Ельники - с. Первомайск». Строительство транспортной развязки крайне необходимо по ряду причин.

Во-первых, строительство ведется в целях обеспечения транспортной связи между двумя частями города: «южной», с расположенным там жилыми кварталами, и «северной», где действуют промышленные предприятия: АО «Надежда», АО «Ковылкинский комбикормовый завод», «Ковылкинский спиртзавод», «Ковылкинский завод силикатного кирпича» и др. Действующий ж/д переезд затрудняет сообщение, доставку сырья и вывоз готовой продукции, доставку рабочих на предприятия и обратно.

Во-вторых, имеющийся железнодорожный переезд разделяет социальные объекты: Ковылкинская центральная районная больница с родильным отделением расположены в «северной части» города, а жилой район с объектами просвещения, культуры - в «южной».

В-третьих, строительство транспортной развязки будет способствовать технологическому процессу животноводства сельскохозяйственного комплекса «Талина». Объекты свинокомплексов расположены в «южной» части района, а кормовая база с комбикормовым заводом в «северной».

В-четвертых, перекрытие ж/д переезда затрудняет транспортное сообщение г.Ковылкино с центрами муниципальных образований Краснослободска и Инсара. По имеющейся автодороге осуществляются: городские и межмуниципальные пассажирские перевозки.

В-пятых, действующий ж/д переезд затрудняет грузовое обеспечение действующих военных объектов Минобороны России. Ближайший мост расположен в п. Торбеево – на расстоянии более 50 км.

Основные строительно-монтажные работы по объекту развернуты в этом году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядная организация ООО «МДС» проводит работы на участке автодороги, протяженностью 3,8 км. Срок выполнения работ по контракту с декабря 2024 по декабрь 2026 года. Объект является крупным и капиталоемким. Специалисты уже приступили к работам по бетонированию буронабивных свай на первом путепроводе, ведут устройство армокаркаса на стойках третьей опоры первого путепровода. Параллельно проводится переустройство водопровода и канализации.