Малому и среднему бизнесу Мордовии доступны «зонтичные» поручительства

Корпорация МСП предоставила банкам-партнерам лимиты «зонтичных» поручительств на сумму 23 млрд рублей, которые позволят малому и среднему бизнесу привлечь не менее 46 млрд рублей кредитных средств во втором квартале 2025 года. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В выделенном лимите заложены 3 млрд рублей «зонтичных» поручительств для микрокредитования, что обеспечит возможность получения предпринимателями до 6 млрд рублей.

«Мы продолжаем наращивать доступ МСП к заемному финансированию и стимулировать банки к увеличению кредитования малого и среднего бизнеса. Механизм «зонтичных» поручительств помогает развивать компании, формирующие экономику предложения, расширять действующие и создавать новые производства, а также наращивать объемы выпуска продукции, в том числе для импортозамещения в разных отраслях», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Корпорации отметили, что «зонт» важен при запуске новых производств и новых брендов, в том числе в креативной индустрии, когда предпринимателям не хватает или вовсе нет собственного залога. За счет «зонтичных» поручительств до 2030 года малый и средний бизнес суммарно сможет привлечь не менее 1,3 трлн рублей банковских кредитов.

Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей, а сумма кредита – до 2 млрд рублей, при сроке до 10 лет.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.