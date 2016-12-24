В Саранске пройдет большая продовольственная ярмарка

12 апреля в Саранске состоится традиционная предпасхальная ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства со всех районов республики.

Покупателям предложат широкий ассортимент продуктов - мясные и колбасные изделия, полуфабрикаты, молочную продукцию, сыры и масло сливочное, яйца, овощи, сахар и т.д.

По информации Минсельхозпрода РМ, торговля развернется на следующих площадках:

- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)

- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

Цены на продукты питания обещают сообщить ближе к дате проведения ярмарки.