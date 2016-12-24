Глава Мордовии Артём Здунов в составе российской делегации находится на Кубе

Российская делегация во главе с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко находится с рабочим визитом в Республике Куба. В Межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вошли Глава Мордовии Артём Здунов и представители Правительства Мордовии. Основное направление работы – развитие новых возможностей для сотрудничества с Кубой.

Напомним, что в мае прошлого года делегация Мордовии совместно со стратегическим партнером ГК «Промомед» уже побывала на острове Свободы. По итогам этой рабочей поездки Центр генной инженерии и биотехнологии в Гаване и «Промомед» инициировали совместные исследования в области лечения онкологии и создания вакцин.

Глава республики Артём Здунов в составе рабочей группы вместе с первым заместителем Министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым и председателем совета директоров «Промомед» Петром Белым приняли участие в заседании по сотрудничеству в области промышленности с Республикой Куба. Кубинской стороне были представлены перспективные совместные проекты в сфере фармацевтики.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос возобновления поставок на Кубу железнодорожных вагонов.