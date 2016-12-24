В Мордовии сельчанина буду судить за угон ассенизаторной машины

48-летний житель села Ельники предстанет перед судом за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. На скамью подсудимых его привели хлопоты по хозяйству.

По информации МВД по РМ, следствие установило, что в октябре прошлого года обвиняемый попросил у знакомого во временное пользование ассенизаторную автомашину на базе «ГАЗ-53» для откачки канализации у себя в хозяйстве. Но при этом сельчанин не имел соответствующей категории в водительском удостоверении, поэтому владелец автомобиля ему отказал.

Тогда фигурант дела приехал в Краснослободск к месту парковки нужной техники. Воспользовавшись отсутствием владельца, через незапертую дверь кабины он проник в салон, оставленными в замке зажигания ключами завел двигатель и выехал к себе домой.

Выполнив необходимые работы, мужчина вернул автомобиль на прежнее место, но с небольшими повреждениями цистерны.

После проведенного разбирательства вину в содеянном житель Мордовии не признал. В настоящее время его уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.