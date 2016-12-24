В УФСИН по РМ впервые провели соревнования по дартсу

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, с целью сплочения коллектива, сотрудники УФСИН России по Республике Мордовия впервые приняли участие в спортивной индивидуально-командной игре – дартс.

Мероприятие состоялось на базе Общественной правозащитной организации «Мордовский региональный комитет гражданского контроля», где ранее был открыт центр социальной адаптации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

Перед началом соревнования заместитель начальника УФСИН России по Республике Мордовия Лариса Сергеенко и начальник уголовно-исполнительной инспекции Алексей Федин перерезали красную ленточку и открыли подростковый дартс-клуб «Стрела удачи». Руководителем дартс-клуба Венерой Ахмеровой проведен подробный инструктаж по технике безопасности и разъяснены правила проведения соревнований.

Каждый участник выполнял три подхода по три броска дротиками. Итоговый результат определялся суммированием очков, набранных всеми членами команды, а также индивидуально для каждого участника.

По итогам состязания, в котором приняли участие шесть команд, представлявших Управление Федеральной службы исполнения наказаний, следственный изолятор №1, уголовно-исполнительную инспекцию и ее филиалы, победу одержала команда филиала уголовно-исполнительной инспекции по Ленинскому району г. Саранск. Самым метким игроком турнира была признана Алина Михеева, удостоенная почетной грамоты и приза.