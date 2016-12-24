В Саранске водитель микроавтобуса пытался дать взятку инспекторам ДПС

По информации МВД по РМ, вечером 29 марта в Саранске на проспекте 50-летия Октября при надзоре за дорожным движением инспекторами ДПС был остановлен микроавтобус «Фольксваген Транспортер» под управлением 43-летнего мужчины.

В ходе проверки документов сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

В салоне патрульной автомашины нетрезвый товарищ предложил инспектору ДПС 30 тысяч рублей, чтобы все обошлось для него без протокола. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, водитель только повышал «ставки» - 35 тысяч, 40 тысяч рублей.

Сотрудник Госавтоинспекции доложил о данном факте в дежурную часть, на место была вызвана следственно-оперативная группа. На мужчину составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также автомобилисту грозит привлечение и к уголовной ответственности по ст.291 УК РФ.