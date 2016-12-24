Малые технологичные компании Мордовии могут рассчитывать на кредит по сниженной ставке

С апреля стартовал прием заявок по программе льготного кредитования малых технологических компаний. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ, которая работает по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Программа реализуется Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП.

Предприятия могут получить кредит по ставке «ключ минус 7%». Получатели - малые технологические компании с выручкой от 100 млн до 4 млрд рублей и темпом роста выручки 10% за два года.

«Высокотехнологичный бизнес создает продукты и решения, формирующие задел для достижения технологического лидерства – задачи, поставленной главой государства. Мы видим активный рост малых технологических компаний, и льготная программа кредитования позволит бизнесу реализовать проекты по масштабированию производств, наращиванию объемов выпускаемой продукции, а также формированию научно-технического задела для дальнейшего развития отечественной промышленности», - отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

В рамках программы в 2025 году предусмотрено 7 млрд рублей кредитных средств по ставке «ключ минус 7%» при значении ключевой ставки Банка России более 10% годовых. При уровне ставки ЦБ 10% и ниже кредиты буду предоставлены по фиксированной ставке 3%.

«Малые технологические компании аккумулируют инновационный потенциал промышленности. Именно стартапы и растущие компании «высокотеха» чаще всего создают прорывные идеи и новые решения, необходимые для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны. При формировании архитектуры программы удалось достичь параметра ставки фактически на треть ниже ныне действующей с возможностью ее синхронного снижения при снижении «ключа». В перспективу заложена возможность возвращения к ставке в 3%», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных МСП реализуется с апреля 2022 года. С 1 февраля 2024 года программа распространена на МТК, при этом с 1 августа прошлого года льготные кредиты по данной программе смогут оформить исключительно малые технологические компании. За период действия программы кредитные средства на сумму 48,2 млрд рублей получили 286 компаний.

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