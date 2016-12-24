Педагогов из Мордовии приглашают поучаствовать в V Форуме классных руководителей

В этом году в нашей стране уже в пятый раз пройдет Форум классных руководителей, в котором смогут принять участие 1000 действующих классных руководителей и кураторов групп СПО.

«За все время проведения в Форуме поучаствовали больше 40 педагогов из Мордовии. В прошлом году я тоже присоединилась к этому знаковому профессиональному событию. Призываю коллег не бояться и активнее подавать заявки на участие в V ФКР. Система образования и методы воспитательной работы постоянно развиваются, и мы должны быть локомотивом этого процесса, чтобы достойно выполнять нашу крайне ответственную работу!», – поделилась учитель химии Центра образования №15 «Высота» Екатерина Чугунова.

Заявки принимаются до 31 мая через приложение: vk.cc/cwnz7r.

Участников отбора ждут анкетирование, тестирование по истории педагогики, тестирование по основам педагогики, тест оценки компетенций и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная практика». Лучшие претенденты отправятся в Москву на Форум, проведение которого запланировано на 1-3 октября этого года.

Напомним, что ФКР организован Министерством просвещения РФ по поручению Президента России. Партнерами проекта являются «ВКонтакте» и АНО «Диалог Регионы».