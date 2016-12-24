В Большеигнатовский краеведческий музей приобретут современное оборудование

В рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в Мордовии оснащаются региональные и муниципальные музеи.

Так, новое оборудование в этом году поступит в Большеигнатовский историко-краеведческий музей. На эти цели планируется направить более 5,5 млн рублей из бюджетов всех уровней. В настоящее время идет работа по заключению контрактов.

Планируется приобрести современную компьютерную и оргтехнику, а также музей нуждается в автоматизированном рабочем месте. Все это расширит возможности свободного и эффективного доступа к информации о культурном наследии района. Кроме того, сотрудники музея смогут проводить познавательные экскурсии и мероприятия туристической направленности.

Отметим, что в прошлом году по нацпроекту «Культура» музей капитально отремонтировали – обновили фасад здания и кровлю, заменили входную группу, инженерно-технические коммуникации, провели отделочные работы.