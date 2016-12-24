Синоптики на 4 апреля прогнозируют в Мордовии сильные порывы ветра

«Вы находитесь на передовой идеологического фронта»
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля местами по республике прогнозируются порывы ветра до 16 м/с.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
В Мордовии чествовали работников сферы культуры