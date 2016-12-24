Жители трех жилых домов в селе Троицк страдают от разливов канализации

В селе Троицк Ковылкинского района сложилась критическая ситуация с канализационной системой на улице Молодежной. Три жилых дома, где проживает более 100 человек, уже более года страдают от последствий прорывов канализационных труб. Вода с отходами вытекает на улицу, создавая антисанитарные условия и угрозу для здоровья людей.

С этой проблемой сельчане обратились в региональное отделение Народного фронта.

Оказалось, что обслуживающая организация в одностороннем порядке расторгла договор на обслуживание канализационных сетей, оставив жителей домов без возможности требовать ремонта. При этом они десятилетиями исправно оплачивали услуги водоотведения, но ремонтные работы не проводились.

Жильцы домов неоднократно обращались к главе Ковылкинского района и в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РМ. В ответ им сообщили, что система водоотведения не стоит на учете и заниматься ее ремонтом никто не может.

Народный фронт в РМ требует от администрации Ковылкинского района немедленного вмешательства в ситуацию и помощи людям.