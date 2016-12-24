Кровавая ссора с родным братом закончилась для жителя Мордовии тюремным сроком

В Чамзинском районе республики суд вынес приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Обвиняемым по нему проходил 60- летний житель села Сабур-Мачкасы, устроивший расправу над приехавшим к нему погостить братом.

По информации МВД по РМ, ночью 24 апреля прошлого года в полицию поступило сообщение из больницы о 61-летнем пациенте, поступившем с открытой черепно-мозговой травмой, рублеными ранами головы, переломами ребер и множественными ушибами.

Сотрудники полиции установили, что преступление было совершено в бане, расположенной во дворе жилого дома брата потерпевшего. Полицейские изъяли бинты и одежду со следами крови, а также орудие преступления – топор. Брат получившего ранения мужчины был задержан.

Проведенное расследование установило картину произошедшего. Накануне в гости к жителю Мордовии из Татарстана приехал родной брат. Поздним вечером в бане во время распития спиртного между ними произошел конфликт из-за высказанных гостем в адрес жены хозяина жилища непристойных слов. За это тот устроил над родственником расправу - нанес ему множественные телесные повреждения, в том числе, и топором.

Потом вспыльчивый сельчанин успокоился, сообщил своим родным о случившемся и пытался оказать брату помощь, после чего пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение.

В ходе расследования вину в содеянном фигурант признал полностью. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.