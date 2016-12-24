Жителей Мордовии приглашают поучаствовать в голосовании за лауреатов премии «Служение»

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С прошлого декабря в России проходит премия «Служение», организованная Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ. Ее главная цель – отметить заслуги муниципальных служащих, внесших особый вклад в развитие муниципальных образований.
В конце марта стартовало Народное голосование за лучшие проекты, инициативы и управленческие решения. В каждую из 10 номинаций вошли по 10 лучших проектов, выбранных Экспертным советом из 41 313 поданных заявок.
«За каждой заявкой – судьбы людей, их истории служения – в маленьком поселке или крупном областном центре. В новой номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» мы увидели, что место подвигу есть и в мирной жизни. Показаны истории рядовых работников, когда они, находясь на рабочем месте, спасают других. Для нас важна тема наставничества – по этому направлению тоже есть сильные заявки, представляющие системный подход к решению вопроса передачи опыта и развитию института наставничества. Номинация «Великое наследие – для будущих поколений» подтверждает верность выбранным ориентирам – сохранить нашу историю и культуру для будущих поколений неоскверненной. И эту роль берут на себя муниципалитеты, бережно храня память о героях прошлых лет и наших современниках», – прокомментировала Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.
Проголосовать за наиболее важные по вашему мнению проекты можно до 13 апреля на сайте: clck.ru/3KP4hB. Для этого потребуется авторизоваться через «Госуслуги». В каждой номинации можно выбрать по одному проекту.
Награды получат 30 финалистов премии. Церемония награждения состоится в конце апреля в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России».
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