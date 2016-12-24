«Саранскгорводоканал» отчитался о реконструкции участка канализационного коллектора

«Саранскгорводоканал» завершил работы по реконструкции участка канализационного коллектора №2 по ул. Полежаева. Здесь в рамках реализации инвестиционной программы муниципального предприятия производилась замена изношенных коммуникаций и обустройство новой камеры гашения.

В ходе работ были проложены две нитки новых полиэтиленовых труб по 300 метров каждая и смонтирован колодец камеры гашения для амортизации напора стоков.

В мэрии отмечают, что выполненные строительно-монтажные работы позволят снизить аварийность, а также улучшить качество коммунальных услуг в центральной части Саранска.