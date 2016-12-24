В Саранске инспекторы ДПС выявили водителя с поддельными правами

По информации МВД по РМ, 30 марта на улице Гагарина в Саранске инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ 21043», который двигался по полосе для маршрутных транспортных средств. Находившийся за рулем 22-летний парень при проверке документо впредъявил водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности.

В дальнейшем выяснилось, что удостоверение не значится и в базе данных. Тогда молодой человек признался, что приобрел документ в Москве за 30 тысяч рублей.

На нарушителя составили несколько административных протоколов, «левое» водительское удостоверение у него изъяли. Очевидно, самодеятельному водителю придется ответить за свои фокусы и по уголовной статье за использование заведомо поддельных документов.