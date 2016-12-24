В Саранске студентов из Туркменистана предупредили о последствиях участия в террористической деятельности

31 марта межведомственной рабочей группой при Антитеррористической комиссии г.о. Саранск в рамках реализации задач Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2028 годы и адаптационного курса для иностранных граждан «Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также для граждан государств - участников ЕАЭС» проведено адресное профилактическое мероприятие с иностранными студентами, осуществляющими в свободное от учебы время трудовую деятельность в супермаркете «Eurospar».

В ходе встречи гражданам Туркменистана были разъяснены статьи уголовного кодекса РФ, касающиеся терроризма, экстремизма разжигания социальной, национальной, религиозной розни и финансирования террористической деятельности. Особое внимание было уделено последствиям, которые могут повлечь за собой участие в запрещенных организациях: от уголовного преследования до депортации из страны. Также их проинформировали о необходимости соблюдения правил пребывания (проживания) в Российской Федерации и недопущении совершения правонарушений в сфере миграционного законодательства. В дополнение каждому из них вручили «Памятки для трудовых мигрантов», разработанные Федеральным агентством по делам национальностей.

Кроме того, студентам рекомендовали проявлять бдительность и своевременно сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных лицах, предметах и об известных фактах противоправной деятельности. Подчеркнули важность критического мышления и умения отличать правдивую информацию от пропаганды, распространяемой террористическими организациями и экстремистскими группами.

Встреча прошла в формате диалога, студенты смогли задать интересующие их вопросы приглашенным экспертам: секретарю АТК г.о. Саранск, начальнику Управления контроля и взаимодействия с административными органами Администрации городского округа Саранск Владимиру Карташову, заведующему отделом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск Елене Щукиной, сотрудникам миграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия и центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Мордовия. На все вопросы они получили исчерпывающие квалифицированные ответы.

Адресная профилактическая работа с иностранными гражданами, прибывшими в столицу Мордовии из стран Центрально-Азиатского региона, будет продолжена.