В Мордовии активисты «Единой России» проводят мониторинг контейнерных площадок

В рамках реализации федерального партийного проекта «Чистая страна» запущен экологический проект «Рябина» — мобильное приложение, предназначенное для анализа состояния мест накопления твердых коммунальных отходов. Эта инициатива направлена на улучшение экологической ситуации и поддержание чистоты на территориях.

В Мордовии члены и сторонники «Единой России» проводят мониторинг содержания контейнерных площадок сбора бытовых отходов во всех районах республики.

С помощью приложения пользователям достаточно найти место сбора бытовых отходов на карте и ответить на ряд простых вопросов, подкрепляя свои ответы фотографиями площадок. Это позволяет создавать полноценную картину текущего состояния контейнерных площадок и выявлять проблемные места.