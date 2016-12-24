В Мордовии студентам рассказали о маршале Александре Василевском

В «Доме Знаний» прошли лекции Российского общества «Знание», посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в рамках проекта Знание.Герои и объединило студентов и преподавателей, желающих глубже окунуться в историю и узнать больше о выдающихся личностях нашей страны.

Лектор Российского общества «Знание», заместитель декана факультета истории и права МГПУ имени М.Е. Евсевьева Николай Горячев увлекательно рассказал о биографии маршала Александра Василевского, выделяя его как стратегического гения.

«Василевский был не просто военачальником, а настоящим архитектором победы. Его умение анализировать ситуацию и предвидеть действия противника позволило советским войскам одерживать важнейшие победы на фронте», — отметил Николай Горячев.

Особое внимание аудитории привлекла Маньчжурская операция, проведенная под командованием Василевского. Лектор Общества «Знание», научный сотрудник Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг. Татьяна Костригина детально осветила этот исторический момент. По её словам, Маньчжурская операция стала настоящим шедевром военной стратегии, продемонстрировав мощь Красной Армии и подтвердив статус Василевского как одного из величайших полководцев страны.

Не менее важным моментом мероприятия стало выступление в качестве лектора Общества «Знание» 92-летнего ветерана Алексея Ануфриева, которому в 1941 году исполнилось всего 8 лет.

«Василевский был для нас настоящим символом мужества и надежды. Старшие рассказывали, как наши воины под командованием этого великого маршала сражались за нашу свободу. Мы верили в победу благодаря таким людям», — поделился Алексей Никонорович.

Студенты слушали спикеров, затаив дыхание. Лекции о маршале Василевском на площадке Российского общества «Знание» стали не только важным информационным событием, но и способствовали укреплению связи молодого поколения с историей своей страны. Они вызали гордость за подвиги предков и желание сохранить и передать эту память будущим поколениям.

В Мордовии просветительская организация проводит серию специальных тематических мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях будут организованы показы исторических фильмов и документальных хроник о Великой Отечественной войне, в формате открытых диалогов и интерактивных лекций эксперты говорят с ребятами о героизме советского народа, делятся уникальными фактами о ВОВ. В настоящее время участниками тематических лекций Российского общества «Знание» стали уже около 700 жителей региона.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Российское общество «Знание» запустило Всероссийскую патриотическую акцию, которая охватит все 89 регионов России. Она стартовала в рамках проекта Знание.Герои 26 марта и будет предварять Марафон Знание.Первые, посвященный юбилейной дате Победы. Особенностью лекций станет рассказ о вкладе региона в Великую Победу. Молодые люди узнают, как их героические земляки сражались на фронте и трудились в тылу, а также где базировались военные госпитали, куда эвакуировали людей и промышленные предприятия, и многое другое.

Выступить с лекциями и рассказать интересные факты о Великой Отечественной войне сможет любой желающий. Для этого Обществом «Знание» создан специальный раздел, в котором можно найти мастер-лекции о ключевых сражениях и о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, а затем восстанавливал страну из руин. Одной из тем стало освобождение Европы от нацистского режима: слушатели узнают, что мирная жизнь в соседних государствах восстановлена благодаря именно Красной Армии. Для всех, кто выступит по материалам Общества «Знание» на платформе «Библиотека мастер-лекций» запущен конкурс «Лекции Победы». Кроме того, специальными событиями станут кинопоказы Знание.Кино. Ребятам покажут документальные и художественные фильмы об исторических событиях 1941-1945 годов. После они смогут обсудить их с экспертами. Подборка рекомендованных картин также размещена в спецразделе, который будет дополнятся новыми материалами.

Знание.Герои — это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».