Народный фронт обратил внимание властей Саранска на оставшийся без освещения благоустроенный сквер

«Вы находитесь на передовой идеологического фронта»
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Год назад в Октябрьском районе Саранска появилось долгожданное общественное пространство – благоустроенный сквер на улице Гожувской. Для более чем 20 тысяч жителей района это место стало популярной зоной отдыха. Однако с наступлением вечера сквер превращается в темную территорию – несмотря на наличие фонарных столбов, освещения здесь нет с момента открытия.
- Дети и подростки, которые активно проводят здесь время днем, вынуждены покидать его, как только стемнеет, - говорят местные жители.
Народный фронт в РМ обратился в администрацию городского округа Саранск с призывом принять меры по устройству освещения сквера по улице Гожувской.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции