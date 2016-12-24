Народный фронт обратил внимание властей Саранска на оставшийся без освещения благоустроенный сквер

Год назад в Октябрьском районе Саранска появилось долгожданное общественное пространство – благоустроенный сквер на улице Гожувской. Для более чем 20 тысяч жителей района это место стало популярной зоной отдыха. Однако с наступлением вечера сквер превращается в темную территорию – несмотря на наличие фонарных столбов, освещения здесь нет с момента открытия.

- Дети и подростки, которые активно проводят здесь время днем, вынуждены покидать его, как только стемнеет, - говорят местные жители.

Народный фронт в РМ обратился в администрацию городского округа Саранск с призывом принять меры по устройству освещения сквера по улице Гожувской.