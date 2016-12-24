Жителей Мордовии приглашают к участию в экологической акции «БумБатл»

В поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» по всей стране проходит масштабная акция «БумБатл». Ключевая цель проекта – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами. С 2025 года акция проходит в новом круглогодичном формате. Она стартовала 25 марта 2025 года, а итоги будут подводиться в марте 2026 года.

«Государство создает инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2030 году необходимо обеспечить 100% сортировку. Примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура. Волонтерские акции по сбору вторсырья — это возможность объединить усилия, показать пример и вдохновить других. Такие проекты, как «БумБатл», устанавливают новые стандарты потребления, в которых переработка становится нормой», – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Принять участие в акции по сбору макулатуры приглашают и жителей Мордовии. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачетов подведут в марте 2026 года.

По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, на круглогодичный формат акция перешла по запросам жителей страны. И это гораздо более эффективный подход к экологии. Регулярная сортировка бумажных отходов позволяет не только оптимизировать переработку, но и формировать устойчивые привычки у людей, что, в свою очередь, способствует созданию культуры ответственного потребления.

«Мы все знаем, что леса — это легкие планеты. Сокращение объемов производства бумаги напрямую связано с уменьшением зависимости от древесины. 1 тонна макулатуры спасет от вырубки 17 взрослых деревьев. В прошлом году нам удалось побить рекорд – более 3 миллионов россиян собрали 144 тыс. тонн макулатуры всего за несколько месяцев. Это 2,5 млн спасенных деревьев. Мы рассчитываем, что в новом формате акция внесет еще больший вклад в экологическое благополучие России», – отметила София Малявина.

Третий год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». В рамках «БумБатла» волонтеры проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны.

«Как и в предыдущих сезонах акции, волонтеры движения станут движущей силой «БумБатла». Теперь акция будет в круглогодичном формате, мы запланировали для участников проекта мастер-классы, образовательные активности, экоуроки и лекции, бумажные флешмобы. Отдельный трек – вовлечение в «БумБатл» молодежи и тех, кто ранее не сдавал макулатуру в переработку. Наша основная цель – поддерживать и помогать государству формировать экономику замкнутого цикла», – сказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Отметим, что за 5 сезонов в «БумБатле» приняли участие 9 млн человек, которые собрали 305 тыс. тонн макулатуры.