В Рузаевке дочь втайне от пожилой матери повесила на нее кредиты

В Рузаевском районе в отношении 36-летней местной жительницы расследуется уголовное дело о родственном мошенничестве.

По информации МВД по РМ, в полиции 71-летняя потерпевшая сообщила, что в 2023 и 2024 годах кто-то оформил от ее имени несколько микрозаймов, а также кредитную карту на общую сумму более 84 тысяч рублей. О совершенном мошенничестве пенсионерка узнала после поступления уведомлений об имеющихся задолженностях, после чего обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили причастную к преступлению. Ей оказалась дочь потерпевшей. Выяснилось, что во время своих тайных финансовых операций она проживала вместе матерью и использовала ее паспорт для оформления микрозаймов и кредитной карты. Полученные денежные средства дочь потратила на личные нужды.

Свою вину в содеянном фигурантка признала частично. В отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.