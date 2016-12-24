Пара из Мордовии победила на Первенстве России по танцевальному спорту

С 27 марта по 5 апреля в московском Дворце Ирины Винер проходят соревнования Чемпионата и Первенства России по танцевальному спорту.

Софья Тюрина и Глеб Пресняков из саранского танцевально-спортивного клуба «Империя» вновь добились большого успеха - в категории «Молодежь, ST» они превзошли всех конкурентов и стали победителями Первенства России-2025.

Всего в соревнованиях принимали участие 184 танцевальные пары со всех уголков нашей страны.