Пара из Мордовии победила на Первенстве России по танцевальному спорту

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
С 27 марта по 5 апреля в московском Дворце Ирины Винер проходят соревнования Чемпионата и Первенства России по танцевальному спорту.
Софья Тюрина и Глеб Пресняков из саранского танцевально-спортивного клуба «Империя» вновь добились большого успеха - в категории «Молодежь, ST» они превзошли всех конкурентов и стали победителями Первенства России-2025.
Всего в соревнованиях принимали участие 184 танцевальные пары со всех уголков нашей страны.
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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