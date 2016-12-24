В Центре «Мой бизнес» пройдет День открытых дверей

Бесплатное мероприятие в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ.

Гости мероприятия получат необходимые консультации и ответы от специалистов Центра «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта и Технопарка Мордовии по различным темам:

- Правовые и финансовые консультации

- Возврат подоходного налога и составление декларации 3-НДФЛ

- Меры господдержки и написание бизнес-плана

- Консультации по техническому управлению производством

- Поиск и подбор иностранного покупателя

- Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России и за ее пределами.

Мероприятие рассчитано на субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности.

День открытых дверей пройдет 9 апреля с 12:00 до 13:00 в Центре «Мой бизнес» в Саранске по адресу - ул. Московская, 14 (2 этаж).

Для участия необходима обязательная регистрация по ссылке: clck.ru/3KM9ZW. Телефон «горячей линии» - 24-77-77.