В Центре «Мой бизнес» пройдет День открытых дверей

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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Бесплатное мероприятие в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ.
Гости мероприятия получат необходимые консультации и ответы от специалистов Центра «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта и Технопарка Мордовии по различным темам:
- Правовые и финансовые консультации
- Возврат подоходного налога и составление декларации 3-НДФЛ
- Меры господдержки и написание бизнес-плана
- Консультации по техническому управлению производством
- Поиск и подбор иностранного покупателя
- Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России и за ее пределами.
Мероприятие рассчитано на субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности.
День открытых дверей пройдет 9 апреля с 12:00 до 13:00 в Центре «Мой бизнес» в Саранске по адресу - ул. Московская, 14 (2 этаж).
Для участия необходима обязательная регистрация по ссылке: clck.ru/3KM9ZW. Телефон «горячей линии» - 24-77-77.
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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
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