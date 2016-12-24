Почти 8 миллионов жителей России установили самозапрет на кредиты

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Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах 1 марта 2025 года. По данным Объединенного кредитного бюро, за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили почти 8 миллионов россиян.
У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или займ.
Снять запрет можно в любой момент с помощью Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении «Госключ».
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