Почти 8 миллионов жителей России установили самозапрет на кредиты

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах 1 марта 2025 года. По данным Объединенного кредитного бюро, за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили почти 8 миллионов россиян.

У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или займ.

Снять запрет можно в любой момент с помощью Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении «Госключ».