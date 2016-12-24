В Мордовии осужденные к принудительным работам изготовили скворечники для детского сада

Осужденные к принудительным работам из исправительного центра на базе предприятия «Ромодановосахар» отметили День птиц изготовлением скворечников и кормушек.

Представители УФСИН по РМ передали эти изделия детскому саду «Солнышко» в п. Ромоданово для размещения на территории учреждения.

Как отмечают в ведомстве, искренняя радость детей стала лучшей благодарностью для мастеров.