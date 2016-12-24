Жителям Мордовии напомнили о правилах пожарной безопасности в условиях особого противопожарного периода

Правительство РМ приняло постановление «О введении на территории Республики Мордовия особого противопожарного режима» с 1 апреля по 30 сентября 2025 г. включительно. Начальник Главного управления МЧС по РМ Сергей Репин на пресс-конференции в Доме печати сообщил, что в зонах повышенного риска в этом сезоне находится 51 объект и 144 населенных пункта.

На территории республики будет использоваться трехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах - наземное патрулирование, система видеомониторинга лесных пожаров (28 камер видеонаблюдения обеспечивают покрытие 82% земель лесного фонда) и космический мониторинг (осуществляется контроль за появлением на территории Мордовии термоточек).

Жителям республики напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей

- на должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 60 до 80 тыс. рублей

- на юридических лиц - от 400 до 800 тыс. рублей.

При обнаружении лесных пожаров следует немедленно информировать Региональный диспетчерский пункт по телефону 8(8342) 23-41-50 или Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.