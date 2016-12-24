Глава Мордовии провел рабочее совещание по вопросам благоустройства Саранска

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам развития Саранска. В нем приняли участие вице-премьер Батыр Эмеев и временно исполняющий полномочия главы городского округа Владимир Быков.

В столице Мордовии сейчас активно ведутся работы по ямочному ремонту, уборке городских территорий, приступают к благоустройству общественных территорий.

Владимир Быков доложил о ходе ямочного ремонта. Сейчас на улицах города работают пять подрядных организаций, контракты с ними заключены на общую сумму 85 млн рублей. В первую очередь работы ведутся на магистральных улицах, в основном замена асфальтобетонного покрытия проводится крупными картами. Также городская администрация направила всем подрядчикам обращения о проведении ремонта в рамках гарантийных обязательств. Весь комплекс работ по ямочному ремонту на магистральных дорогах планируется завершить до 1 мая, на второстепенных – до 1 июня.

Также в ближайшее время начнется благоустройство площади Тысячелетия.

Артём Здунов отметил, что нужно тщательно следить за качеством проводимых ремонтных работ, а также уборкой – впереди большие праздники, город должен быть готов к их проведению.