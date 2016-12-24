В Саранске под суд пойдет торговец киви-кошельками

В столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте электронных средств платежей.

В ходе расследования было установлено, что фигурант дела решил освоить торговлю электронными кошельками еще в 2022 году. Он находил в интернете паспортные данные граждан, проживающих в различных регионах, и пересылал эти данные своему контакту в мессенджере для оформления на них СИМ-карт.

Выполненные заказы жителю Саранска отправлялись с помощью транспортной компании. На «левые» симки он регистрировал киви-кошельки, а затем размещал объявления об их продаже по цене от 1 до 2 тысяч рублей. Покупателям злоумышленник высылал логины и пароли от электронных аккаунтов.

Таким образом в период с 2022 года по сентябрь 2024 года обвиняемый оформил и продал 105 электронных кошельков, зарегистрированных по чужим паспортным данным.

Противоправная деятельность фигуранта в сентябре прошлого года была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникативных технологий МВД по РМ. Оперативники ОБК во время командировки во Владимирскую область отыскали и 41-летнюю «телефонную партнершу» торговца. В ходе обыска у нее дома было обнаружено около 70 сим-карт различных операторов сотовой связи, четыре мобильных телефона, два модема, неоформленные бланки договоров на оказание услуг связи. Это также вошло в число доказательств совершенного преступления.

Вину в содеянном местный житель признал полностью. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.