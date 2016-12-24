Предприниматели Мордовии смогут сообщить депутатам о системных проблемах бизнеса

На цифровой платформе МСП.РФ, которая работает по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», заработал специальный раздел для приема обращений предпринимателей по системным проблемам бизнеса. Его запустили комитет Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству и Корпорация МСП.

Благодаря платформе, депутаты смогут получать информацию из первых уст о проблемах на местах. На площадке комитета будут формироваться и выноситься на обсуждение наиболее волнующие предпринимателей вопросы. Это позволит выработать предложения для законодательных инициатив.

Чтобы направить обращение, необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе МСП.РФ и воспользоваться новым разделом Сервиса 360°.

Корпорация МСП и комитет Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству будут расширять совместную работу по решению системных вопросов бизнеса и защите его прав.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.