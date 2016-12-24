В Мордовии объявили о начале пожароопасного сезона в лесах

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Приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ №177 от 31 марта 2025 года в лесах республики с 1 апреля объявлено о начале пожароопасного сезона. В текущем году он начался на неделю раньше, чем годом ранее.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности во время пожароопасного сезона в лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, а также стеклянные бутылки, банки и др.
- использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в непредусмотренных специально для этого местах
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
При обнаружении лесных пожаров следует немедленно информировать Региональный диспетчерский пункт по телефону 8(8342) 23-41-50 или Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.
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