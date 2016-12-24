Исполнение обязанностей Председателя Правительства Мордовии возложено на Галину Лотванову

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов подписал распоряжение, которым поручил первому заместителю Председателя Правительства РМ Галине Лотвановой с 1 апреля 2025 года исполнять обязанности Председателя Правительства Республики Мордовия в соответствии с Законом РМ «О Правительстве Республики Мордовия».
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