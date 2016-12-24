Глава Мордовии провел рабочую встречу с руководителем компании «Оримэкс»

Глава Мордовии Артём Здунов 31 марта провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Оримэкс» Русланом Начаркиным. Обсуждалась производственная деятельность компании и перспективы дальнейшего развития.



Предприятие, созданное в 1992 году, специализируется на производстве кухонной мебели из массива дуба и бука. На данный момент продукция компании представлена во всех регионах страны за счет активной работы с партнерами. Налажен экспорт в Беларусь, Казахстан и Киргизию.



Руслан Начаркин рассказал, что при поддержке Фонда развития промышленности РМ «Оримэкс» реализует инвестиционный проект по техническому переоснащению производственных линий с общим объемом вложений более 50 млн рублей. Это позволяет развивать линейку продукции, включая мебель с технологически сложными в обработке элементами. Для создания современных коллекций компания привлекает известных дизайнеров, активно принимает участие во всероссийских тематических выставках. Предприятие – в числе лидеров в регионе по промтуризму.



Было отмечено, что в последние годы растет фонд оплаты труда – два года назад он составлял чуть более 30 % от всех затрат компании, сейчас превысил 50 %. Большое внимание уделяется улучшению условий труда и отдыха работников.



Глава Мордовии поддержал планы по увеличению объемов производства, заострил особое внимание на кадровом обеспечении и выполнении социальных обязательств.