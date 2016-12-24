Глава Мордовии провел заседание республиканской антинаркотической комиссии

31 марта в Доме Республики состоялось заседание антинаркотической комиссии Мордовии под председательством руководителя региона Артёма Здунова. Члены комиссии рассмотрели и утвердили доклад о наркоситуации в Республике Мордовия по итогам 2024 года, подготовленный Научным центром социально-экономического мониторинга.

«По предварительной оценке, наркоситуация в нашей республике на протяжении последних трех лет остается стабильной, оценивается как «нейтральная», - отметил Артём Здунов. - Но проблема немедицинского потребления наркотиков среди населения, прежде всего в молодежной среде, продолжает оставаться актуальной. Это реальная угроза! Сколько исковерканных этим судеб! А с учетом того, что республика является важным транспортным узлом (железнодорожным и автомобильным), этот вопрос должен быть на постоянном контроле».

Директор ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» Любовь Курышова представила на рассмотрение комиссии проект доклада о наркоситуации в республике в 2024 году. По показателю криминогенности наркомании впервые за три года Мордовия вошла в зеленую зону. Общее число потребителей наркотиков, совершивших преступления, и число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотиков или в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 80 человек. Более чем в два раза снизилось количество отравлений наркотиками (пять случаев зафиксировано в 2024 году).

Правоохранительными органами в сфере незаконного оборота наркотиков было выявлено 814 преступлений, доля наркопреступлений в общей структуре преступности составляет 8,4%. Число лиц, совершивших наркопреступления, в отчетном периоде уменьшилось с 217 до 151 человека.

Показатель распространенности немедицинского потребления наркотиков на протяжении нескольких лет сохраняется на уровне 0,2% от общей численности населения - это ниже общероссийского значения.

Результаты социологических исследований показывают, что проблема наркомании в республике является социально значимой, но не критической. При этом Глава Мордовии отметил необходимость постоянной профилактики потребления запрещенных веществ в молодежной среде. Председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева рассказала, что этому направлению уделяется большое внимание, проводится целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы привить молодому поколению здоровые ценности и сформировать отрицательное отношение к наркотикам.