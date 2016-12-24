В Мордовии за неделю нашли только одного пациента с коронавирусом

По данным Роспотребнадзора по РМ, за минувшую неделю в республике еще более снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За это время к медикам за помощью обратилось 5,3 тыс. человек, что на 16,6% ниже уровня предыдущей недели.

По данным лабораторного мониторинга среди населения циркулируют возбудители негриппозной этиологии и снижается доля вирусов гриппа В и А(H1N1)/2009 sw.

За всю прошедшую неделю в республике зарегистрирован только 1 случай COVID-19.