В Мордовии за неделю нашли только одного пациента с коронавирусом

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По данным Роспотребнадзора по РМ, за минувшую неделю в республике еще более снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За это время к медикам за помощью обратилось 5,3 тыс. человек, что на 16,6% ниже уровня предыдущей недели.
По данным лабораторного мониторинга среди населения циркулируют возбудители негриппозной этиологии и снижается доля вирусов гриппа В и А(H1N1)/2009 sw.
За всю прошедшую неделю в республике зарегистрирован только 1 случай COVID-19.
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