В Мордовии за смертоносное ДТП будут судить водителя «ГАЗели»

31-летний житель республики предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, около пяти часов вечера 9 января этого года на подъезде к Саранску от автодороги М-5 «Урал» водитель «ГАЗели» не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего его автомашину вынесло на полосу встречного движения. Здесь произошло лобовое столкновение «ГАЗели» с автомобилем «ВАЗ-2111» под управлением 45-летнего жителя Рузаевки.

Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, 46-летний пассажир с различными травмами был госпитализирован.