В саранском СИЗО №1 сидельцы станут начитаннее

В следственном изоляторе №1 УФСИН по РМ прошла встреча руководства учреждения с представителями традиционных конфессий - председателем по тюремному служению Саранской и Мордовской епархии помощником начальника следственного изолятора по работе с верующими Владимиром Меньшойкиным и первым заместителем муфтия Центрального духовного управления мусульман РМ, членом общественного совета УФСИН по РМ Шамилем Сабитовым.

В ходе встречи представители духовенства в целях духовно-нравственного воспитания и просвещения передали для «постояльцев» СИЗО духовную, юридическую и художественную литературу в фонд библиотеки изолятора.

В УФСИН по РМ отмечают что, на территории республики библиотеки функционируют в каждом исправительном учреждении ведомства, а интерес к чтению в местах лишения свободы намного выше, чем на свободе. В связи с этим, регулярное пополнение фондов книгохранилищ очень актуально.