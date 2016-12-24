Жительница Саранска осуждена за миллионные хищения у работодателя

В столице Мордовии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в многоэпизодном мошенничестве. Женщина на протяжении нескольких лет уводила у работодателя деньги на подконтрольные ей счета.

По информации МВД по РМ, в 2020 году дама обратилась за трудоустройством к знакомому бизнесмену, ведущему деятельность в сфере оптовой торговли топливом. Мужчина предложил ей должность специалиста по торгам с использованием электронных площадок. На этом месте женщина и стала проворачивать свои прибыльные «операции».

Следствие установило, что с февраля 2020 года до сентября 2023 года под предлогом приобретения движимого и недвижимого имущества на электронных торговых площадках с использованием расчетных счетов своих знакомых и подконтрольных ей коммерческих организаций, она совершила хищение у предпринимателя огромной суммы (в информации прокуратуры РМ фигурировали 43 миллиона рублей). Полученными деньгами оборотистая особа распорядилась по собственному усмотрению.

Ленинский районный суд Саранска назначил обвиняемой наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей.