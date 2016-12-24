В Мордовии за выходные двое водителей разбили машины в кюветах

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По информации Госавтоинспекции республики, за прошедшие выходные в Мордовии было зарегистрировано два ДТП с пострадавшими людьми. И оба оказались связаны с вылетами легковушек в кювет.
29 марта в Кадошкинском районе в 06.00 на автодороге «Рузаевка - Ковылкино - Торбеево» 65-летний водитель автомашины «Лада Ларгус», по предварительным данным, не справился управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием авто.
В результате аварии 61-летняя пассажирка автомобиля с различными травмами была госпитализирована. Водитель находился за рулем трезвым, но оставил место ДТП, о чем был составлен соответствующий протокол.
30 марта в Большеберезниковском районе в 19.10 на автодороге «Саранск - Б.Березники - Дубенки» 49-летняя женщина, управляя автомашиной «ВАЗ 2115», по предварительным данным, также не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в больницу, у нее взяли кровь на анализ.
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