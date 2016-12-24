Молодежь Мордовии приглашают к участию в конкурсе «Знаешь?Научи!»

1 апреля завершается прием заявок на 4 сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!». Участие в нем дает возможность талантливым школьникам в возрасте от 6 до 18 лет проявить себя в роли научно-популярных блогеров, обменяться опытом и найти новых друзей.

Юные исследователи еще могут успеть представить свои видеоролики в тематических номинациях от партнеров конкурса – Госкорпорации «Росатом», ПАО «СИБУР-Холдинг», Госкорпорации «Роскосмос», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ООО «ПСК Фарма». Номинации связаны с деятельностью партнеров, а именно с электродвижением, полимерами, космосом, авиацией и дыханием. Это позволяет участникам выбрать ту, которая наиболее соответствует их интересам.

Ролики будут оцениваться Экспертным советом, который проверит все работы на соответствие правилам конкурса и выбранной номинации, оценит научность и креативность. Чем интереснее подход, оригинальнее и нагляднее повествование в ролике, ярче образ автора, тем больше шансов оказаться в шорт-листе.

Победителей среди полуфиналистов определит жюри конкурс, в состав которого входят ученые, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента. Также будет определена лучшая школа и наставник.

Чтобы стать участником, необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум. Победителей выберут в каждой из пяти номинаций в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа.

Авторы лучших видеороликов получат ценные призы, среди которых электросамокаты, беспроводные наушники, умные колонки с голосовым помощником, Bluetooth колонки, полет на авиатренажере, поездка в Звездный городок, где находится комплекс космических тренажеров, и многое другое.