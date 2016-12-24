Ученики Республиканского лицея стали призерами двух Всероссийских олимпиад

С 25 по 30 марта в федеральном образовательном центре поддержки талантливых детей «Сириус» проводился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Участие в интеллектуальном состязании приняли около 500 молодых людей со всей страны. Мордовию представляли ученики Республиканского лицея.

Олимпиада традиционно делилась на два тура, в течение которых школьникам было предложено решить 8 задач. При этом проверка решений производилась в режиме реального времени.

В острой конкуренции Игорь Щемеров (11В) и Сергей Голов (10В) из Республиканского лицея завоевали дипломы призеров олимпиады.

В свою очередь в Арктическом лицее г. Новый Уренгой более 450 школьников соревновались на Всероссийской олимпиаде по химии.

По итогам состязаний шестеро учеников Республиканского лицея также стали призерами олимпиады - Мария Сысоева (9Б), Евгения Долгачева (10Б), Злата Колодина (10Б), Дарина Лошманова (10Б), Анна Ныхрикова (10Б), Макар Чабыкин (10Б).