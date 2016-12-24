В прямом эфире прошло обсуждение ремонта путепровода через железную дорогу в Рузаевке

28 марта прошел прямой эфир с исполняющим обязанности председателя Госкомтранса РМ Артемом Деевым и главой Рузаевского района Александром Юткиным. Основная тема эфира - капитальный ремонт путепровода по ул. Бедно-Демьяновская в Рузаевке и пути объезда на время проведения работ. Это событие затрагивает жителей как Рузаевского района, так и всей республики.



Как отметил Артем Деев, ремонт на этом участке крайне необходим. Мост через железную дорогу построен в 1961 году, в 2020-м экспертной комиссией он был признан аварийным. «Этот мост - важнейшее связующее звено между двумя частями города Рузаевка. Кроме того, путепровод обеспечивает выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-158, а также проезд из муниципальных районов через Рузаевку в столицу Мордовии. Немаловажным является и то, что путепровод проходит над железнодорожными путями. В случае повреждения конструкций путепровода произойдёт повреждение железнодорожных путей, что приведет к транспортному коллапсу на железной дороге».



Поэтому было решено включить его в нацпроект «Инфраструктура для жизни». На его ремонт выделено 734 млн руб. 14 апреля путепровод закрывается, ремонтные работы планируется закончить до ноября 2026 года.



Глава Рузаевского района подчеркнул, что на время ремонта организовано дорожное движение, максимально учитывающее безопасность, - предусмотрены необходимые дорожные знаки, пешеходные переходы, проводится ямочный ремонт. Из 27 автобусных маршрутов будут затронуты 24. То есть жители при переходе из одной части города в другую могут без проблем пересесть на другой транспорт. Предусмотрены необходимые разворотные площадки, на которых установят остановочные павильоны.



Как заверили спикеры, для автотранспорта рузаевцев кроме объездного маршрута через Тат. Пишлю со временем организуют прямой маршрут. Продумана работа и межмуниципального транспорта. При движении из Саранска автобус будет заезжать на автостанцию Рузаевки только при наличии приобретенных билетов. Для удобства пациентов на ул. Менделеева откроют медицинский кабинет. Здесь запланирован прием фельдшера и работа терапевта по расписанию.



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