Школьников Мордовии научили безопасному поведению в Интернете

27 марта в Саранске на площадке Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) в «Школе Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)», функционирующей при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия в рамках проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора», прошло очередное занятие в дистанционном формате, на котором школьникам рассказали о позитивном блогерстве, являющемся важным инструментом в противодействии терроризму, так как позволяет распространять антитеррористический контент, направленный на формирование антитеррористического мировоззрения и разъяснение преступной сущности террористических, националистических и неонацистских организаций.

В качестве лектора выступила начальник отдела рекрутинга, оценки и развития персонала филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго», руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Республике Мордовия, кандидат исторических наук Светлана Еремина.

На занятии были рассмотрены три основных блока вопросов: «Что не требует доказательств?», «О чем стоит задуматься?» и «О чем следует помнить?». Обучающиеся усвоили, что медийное пространство сегодня является частью воспитательной составляющей - наряду с семьей, школой и другими социальными группами, узнали о социальном блогерстве, набирающем обороты, и вместе с преподавателем пришли к выводу, что во все времена был и будет запрос на добрый посыл.

Кроме того, до школьников была доведена информация о личной и коллективной безопасности, о важности проявления бдительности, об ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности.

Отдельный акцент сделан на общении в сети Интернет. Обучающимся объяснили, что глобальная сеть имеет важное свойство: все, что туда попало, никуда уже никогда не исчезнет бесследно.

Напомним, что дистанционные занятия в «Школе Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)» проходят каждый четверг с 16.00 до 16.40 по ссылке, предварительно рассылаемой организаторами. Очные интерактивные занятия проходят каждую последнюю субботу месяца с 10.00 до 11.30 на площадке Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) по адресу: г. Саранск, ул. Федосеенко 6, ауд.303.

Школьников приглашают присоединиться к очным и дистанционным занятиям, предварительно пройдя регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6707b9135056902f9e722eef/.

Все участники мероприятий #ШТАБа получают именные сертификаты, а наиболее активные - ценные призы и знаки отличия.