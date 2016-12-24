Жительница Саранска ответит в суде за кредитное мошенничество под чужой личиной

40-летняя женщина предстанет в Саранске перед судом по обвинению в мошенническом «сериале» с 47 эпизодами. Втайне от своей подруги она отправила от ее имени полсотни заявок на получение займов в микрофинансовых организациях и прикарманила все полученные деньги.

По информации МВД по РМ, следствие установило, что обвиняемая для своих махинаций использовала мобильный телефон соседки по общежитию. Под предлогом просмотра видеороликов она регулярно пользовалась смартфоном подруги, на котором было установлено приложение онлайн-банка.

Зная пин-код, злоумышленница в период с 22 октября по 5 ноября 2023 года отправила 47 заявок на получение займов в микрофинансовых организациях на общую сумму более 330 тысяч рублей. Из них 18 заявок были одобрены. Чтобы все проходило гладко, мошенница обманным путем смогла убедить соседку сделать фотографию со своим паспортом, которая требовалась при оформлении займов.

Деньги, поступавшие на банковскую карту потерпевшей, хитрая особа сразу же переводила на свой счет, а все смс-оповещения от финансовых учреждений с телефона подруги удаляла. Ущерб от ее действий составил около 175 тысяч рублей.

В сентябре 2024 года владелице смартфона стали поступать уведомления о долгах по взятым кредитам. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена, ее задержали по месту жительства.

Вину в содеянном она признала и пояснила, что все полученные денежные средства потратила на личные нужды. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.